Dax-Kurs heute: Dax kommt nach Fed-Entscheid kaum vom Fleck

Am frühen Nachmittag stand nun der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Volkswirte gehen davon aus, dass die Währungshüter die Zinsen das neunte Mal in Folge anheben werden. „Ähnlich wie bei der Fed bleibt jedoch die Frage, ob dann das Ende der Fahnenstange erreicht ist, oder ob es weitere Erhöhungen geben wird“, schreiben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. „Die EZB wird sich vermutlich alle Optionen offenhalten, um notfalls nochmals an der Zinsschraube drehen zu können.“