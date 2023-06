Dax-Kurs heute: Dax kommt zum Handelsstart kaum vom Fleck

Der deutsche Leitindex notierte zum Start in den Handel am Donnerstag wenig verändert bei 15.949 Zählern. „Die 16.000 bleibt im Moment eine hohe Hürde“, sagt Thomas Altmann von QC Partners. Es gebe einfach keine großen Nachrichten, die eine neue Euphoriewelle entfachen könnten. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und die Furcht vor einer konjunkturellen Talfahrt hatten die Aktienanleger zuletzt vorsichtig gestimmt. Auch die EZB kann laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde noch nicht genug Anzeichen für eine Abschwächung des Preisschubs im Euroraum erkennen.



Neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Notenbanken erhoffen sich die Investoren von den deutschen Verbraucherpreisdaten für Juni. Diese dürften um durchschnittlich 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen, sagen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Volkswirte voraus. Zudem stehen unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA an.



Zu den größten Verlierern im Dax zählten zunächst Siemens Energy und Siemens mit einem Abschlag von 2,2 beziehungsweise einem Prozent. Der Münchner Technologiekonzern reicht einen Teil seines Siemens-Energy-Aktienpakets an den eigenen Pensionsfonds weiter und reduziert seine Beteiligung damit auf 25,1 Prozent. Die 2020 abgespaltene, börsennotierte Energietechnik-Sparte hatte vor einer Woche über tiefgreifendere technische Probleme bei der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa berichtet und damit die Märkte verschreckt.