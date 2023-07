Dax-Kurs heute: Dax mit moderaten Verlusten

Auch an den wichtigsten europäischen Börsen ging es zu Wochenbeginn moderat aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,47 Prozent auf 4256,51 Punkte und auch die Handelsplätze in Paris und London legten etwas zu. In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende mit knapp 0,3 Prozent im Plus.