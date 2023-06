Dax-Kurs heute: Dax nähert sich den 16.100 Punkten

Impulse für verschiedene Aktien unterhalb des Dax gaben Analystenkommentare und auch eine Satire-Sendung im Fernsehen. So zogen Hensoldt mit plus 5,0 Prozent unter die MDax-Spitzenreiter. Analyst Aymeric Poulain von Kepler Cheuvreux empfiehlt die Aktie des Rüstungselektronikherstellers nun zum Kauf. Für die Papiere von CTS Eventim ging es am MDax-Ende um 7,6 Prozent abwärts, auch wenn im Jahresverlauf immer noch ein Plus von 10 Prozent zu Buche steht. Am Freitagabend hatte TV-Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ den Event-Vermarkter und Ticket-Händler in die Mangel genommen.



