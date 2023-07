Dax-Kurs heute: Dax pausiert und wartet auf US-Bankenberichte

n der Hoffnung auf eine weiter rückläufige Inflation haben Europas Anleger am Dienstag bei Aktien zugegriffen. Der Dax gewann rund 0,8 Prozent auf 15.790,34 Punkte, der EuroStoxx50 zog um 0,7 Prozent an. An der Wall Street lagen die US-Indizes bis zu 0,5 Prozent im Plus. In der abgelaufenen Woche hatten die europäischen Indizes stark verloren, da Anleger sich um die weltweite Konjunkturerholung gesorgt hatten. Nun klammerten sie sich an die Hoffnung, dass die Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch Grund zum Aufatmen liefern werden, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Broker CMC Markets. „Werden die Erwartungen allerdings enttäuscht, droht eine nächste Verkaufswelle an der Börse.“