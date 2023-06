Dax-Kurs heute: Dax schwächelt mit Fokus auf Chemiebranche

Zum Wochenauftakt sprachen Marktteilnehmer von einem eher ruhigen Handelsgeschehen, auch weil wegen eines Feiertags in New York nicht gehandelt wird. Somit fallen die US-Börsen im Laufe des Tages als Taktgeber aus – sie hatten bereits am Freitag unter moderaten Gewinnmitnahmen gelitten. Auch aus Asien kam keine Unterstützung für Dax & Co: An den wichtigsten dortigen Börsen überwogen am Montag Kursabschläge.