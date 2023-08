Dax-Kurs heute: Dax-Schwung lässt etwas nach

So nahm der deutsche Leitindex mit in der Spitze 15.983 Zählern wieder Kurs auf die Marke von 16.000 Punkten. Am Nachmittag ließ der Schwung etwas nach. Es reichte aber zuletzt noch für ein Plus von 0,79 Prozent auf 15.899,10 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,89 Prozent auf 28.158,75 Punkte. Mit einem Plus von rund ein Prozent zeigte sich auch das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 in besserer Verfassung.