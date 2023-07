Dax-Kurs heute Dax setzt Talfahrt fort

Die Anleger treibt derzeit vor allem auch der ungewisse Kurs der Notenbanken um. Aus den Protokollen der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom Juni, die am am Abend (20.00 Uhr MESZ) auf dem Plan standen, dürfte hervorgehen, wie mehrheitsfähig weitere Leitzinsanhebungen in diesem Jahr sind. „Die Anleger wollen verständlicherweise keine Erhöhungen mehr, würden aber zwei weitere Schritte zähneknirschend akzeptieren“, sagte Jochen Stanzl, Analyst vom Broker CMC Markets. „Dort liegt aber eine Art rote Linie: Mehr als diese zwei Anhebungen dürften deshalb für Turbulenzen am Aktienmarkt sorgen.“ Die US-Währungshüter tasteten zuletzt nach zehn Erhöhungen in Folge den Schlüsselzins nicht an und beließen ihn in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent.