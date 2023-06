Dax-Kurs heute: Dax startet mit Plus – Notenbanker im Fokus

Beim Zalando-Plus von 3,9 Prozent spielte Übernahmefantasie in der Internet-Branche eine Rolle. Spekulationen über Interesse aus den USA rankten sich am Donnerstag um Ocado, einen britischen Spezialisten für den Online-Lebensmitteleinzelhandel. Noch mehr galt dies als Antreiber dafür, dass die Aktien des Kochboxenlieferanten Hellofresh an der MDax-Spitze um 17 Prozent hoch sprangen. Auch die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero zogen dort um 5,3 Prozent an. Goldman Sachs hatte sie zusätzlich in einer Erststudie zum Kauf empfohlen.