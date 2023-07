Dax-Kurs heute: Dax startet schwach – Zinsentscheid im Fokus

Auf europäischer Ebene gab der EuroStoxx 50 um 0,17 Prozent auf 4362,28 Punkte nach. In Paris war das Vorzeichen für den Cac 40 moderat positiv, während der FTSE 100 in London um 1,8 Prozent anzog. In Großbritannien hatte sich der Preisauftrieb im Juni deutlich abgeschwächt. Das nährte Hoffnungen auf ein früheres als bisher erwartetes Ende der Zinserhöhungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rezession in dem Land vermieden wird, würde damit steigen. Der New Yorker Dow Jones Industrial legte zuletzt gut ein halbes Prozent zu.

Der Euro rutschte mit zuletzt gezahlten 1,1197 US-Dollar knapp unter die Marke von 1,12 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1222 (Dienstag: 1,1255) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8911 (0,8885) Euro. Am Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,48 Prozent am Vortag auf 2,40 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,27 Prozent auf 125,12 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,35 Prozent auf 133,54 Punkte.