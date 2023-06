Dax-Kurs heute: Dax zeigt beeindruckende Klettertour

Immobilienwerte erholten sich zum Ende eines schwachen ersten Halbjahres. Die Stimmung verbesserte sich am letzten Handelstag im Juni dank Nachrichten von LEG Immobilien. Die Düsseldorfer hatten am Vorabend ihre Prognosen für 2023 angehoben. LEG gewannen oben im MDax sechs Prozent. Auch Vonovia präsentierten sich an der Dax-Spitze mit einem Plus von 3,9 Prozent in guter Verfassung. Im SDax lagen Patrizia mit einem Gewinn von 5,2 Prozent vorne.