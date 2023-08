Dax-Kurs heute: Dax zu Beginn niedriger erwartet

Am Montag hatte er kaum verändert bei 15.950,76 Punkten geschlossen. Die Flut an Konjunkturdaten hatte die Anleger an den Aktienmärkten zum Wochenauftakt in Atem gehalten.



Das Statistische Bundesamt legt im Laufe des Tages die endgültigen Verbraucherpreisdaten für Juli vor. Die Investoren erhoffen sich daraus Hinweise auf weitere geldpolitische Schritte der Europäischen Zentralbank (EZB).



Vorläufigen Zahlen zufolge verteuerten sich Waren und Dienstleistungen durchschnittlich um 6,2 Prozent und damit nicht mehr so stark wie im Juni mit einer Inflationsrate von 6,4 Prozent. Einer der Gründe für den Rückgang ist, dass sich Lebensmittel zuletzt nicht mehr so stark verteuerten. Bei den Unternehmen wird eine Entscheidung des taiwanischen Chipkonzerns TSMC über den milliardenschweren Bau einer Halbleiter-Fabrik in Dresden erwartet, wie es in Kreisen der sächsischen Landesregierung hieß. Laut einem Bericht des "Handelsblatt" will der Bund den Fabrikbau mit fünf Milliarden Euro unterstützen.