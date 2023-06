Dax-Kurs heute: Dax zum Start im Plus erwartet

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er 0,3 Prozent tiefer bei 15.949,84 Punkten geschlossen.



Nahende Zinsentscheide in den USA und Europa hatten Anleger vorsichtig gestimmt. Dies sorgt auch in der neuen Woche für Zurückhaltung. Börsianer gehen davon aus, dass sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) in dieser Woche ihre Geldpolitik erneut straffen werden.



Am Montag stehen Nachrichten von Unternehmensseite im Rampenlicht. So muss sich das Mainzer Biotechunternehmen Biontech zum Wochenauftakt in Hamburg dem ersten Zivilprozess wegen mutmaßlicher Schäden durch seinen Corona-Impfstoff Comirnaty stellen. In der Schweiz hat die Großbank UBS die Übernahme der angeschlagenen Rivalin Credit Suisse unter Dach und Fach gebracht. Mit dem Deal entsteht ein Bankenriese mit verwaltetem Vermögen von über fünf Billionen Dollar. Die Schweizer Regierung hatte im März eine Notübernahme der Credit Suisse durch den Lokalrivalen orchestriert.