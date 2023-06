Dax-Kurs heute: Dax zum Start im Plus – Rheinmetall-Aktie gefragt

Nach den jüngsten Kursverlusten haben sich Anleger am Montag an den deutschen Aktienmarkt zurückgewagt. Wegen der nahenden Zinsentscheidungen führender Notenbanken hielten sie sich mit größeren Käufen allerdings zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung um 0,7 Prozent auf 16.055 Punkte.



In den USA drehe sich alles um die Frage, ob die Notenbank Fed den Leitzins am Mittwoch um einen weiteren Viertel Prozentpunkt anhebe oder eine Pause einlege, schrieben die Analysten der Citigroup. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde am Donnerstag voraussichtlich ihre Geldpolitik erneut straffen, prognostizierte Volkswirt Mohit Kumar von der Investmentbank Jefferies. „Es ist unwahrscheinlich, dass EZB-Chefin Christine Lagarde einen Hinweis auf eine Zinserhöhungspause im Juli gibt, die der Markt bislang erwartet.“



Zu den Favoriten im Dax zählte Rheinmetall mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Vorstandschef Armin Papperger hatte dank glänzender Geschäftsaussichten in einem Interview einen Börsenwert von 17 Milliarden Euro als realistisch bezeichnet. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung des Rüstungskonzerns und Autozulieferers bei etwa 10,5 Milliarden Euro. Rheinmetall-Boss Papperger will sein Unternehmen als alternativlosen Ausrüster der Zeitenwende positionieren.