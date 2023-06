Dax-Kurs heute: Dax zum Wochenende bei über 16.000 Punkten

Offen bleibt, ob sich Marktteilnehmer nun an die oft bemühte Börsenweisheit „Sell in May and go away“ halten, wonach sie im Mai Aktien veräußern und sich bis zum Herbst von der Börse eher fernhalten sollten. Für Analyst Hal Cook vom Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown ist der Spruch ein Mythos. Indem Anleger Kasse machten, versäumten sie möglicherweise Erträge während des Sommers, denn historisch betrachtet schnitten die Aktienmärkte in der Zeit von Mai bis Oktober gar nicht so schlecht ab.