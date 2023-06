Dax-Kurs heute: Dax zum Wochenschluss wieder über 16.000 Punkte

Auch in den USA stehen die Zeichen weiterhin auf steigende Zinsen: Die Federal Reserve legte zuletzt zwar eine Pause ein und beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz nach zehn Erhöhungen in Folge in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Zugleich signalisierten die Währungshüter aber, dass sie im Kampf gegen die Inflation wohl noch nachlegen werden. Am Nachmittag könnten unter anderem die Konsumausgaben und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan Aufschluss über den weiteren Kurs der US-Notenbank geben. Der Dollar-Index rückte um 0,1 Prozent auf 103,45 Stellen vor. Der Euro verlor 0,2 Prozent auf 1,0846 Dollar. An den Rohstoffmärkten weckten Spekulationen auf stützende Maßnahmen für die chinesische Wirtschaft zum Wochenschluss die Kauflaune. Der Kupferpreis kletterte in der Spitze um 1,1 Prozent auf 8270 Dollar je Tonne. Der Einkaufsmanagerindex für den produzierenden Sektor blieb unter der Expansionsschwelle von 50. Dies schürte laut Händlern Hoffnungen auf Hilfen der chinesischen Regierung.