Dax-Kurs heute: Dax zum Wochenstart unverändert

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er ein Prozent niedriger bei 15.832,17 Punkten geschlossen. Wie in der vergangenen Woche drehen sich die Diskussionen an der Börse um die weitere Geldpolitik beiderseits des Atlantiks. Aus diesem Grund warten Investoren gespannt auf eine Reihe von Konjunkturdaten, die in den kommenden Tagen anstehen. So werden am Dienstag die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Aus Großbritannien kommen unter anderem Zahlen zur Inflation und zur Lohnentwicklung. Am Montag bleibt es konjunkturseitig relativ ruhig. Auch von der Bilanzsaison sind kaum Impulse zu erwarten. Lediglich Firmen aus der zweiten oder dritten Reihe öffnen ihre Bücher.