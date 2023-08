Dax-Kurs heute: Dax zur Eröffnung höher erwartet – Anleger haben China im Blick

Am Dienstag hatte er 1,1 Prozent tiefer bei 15.774,93 Punkten geschlossen. Konjunktursorgen nach schwachen Außenhandelsdaten in China schlugen Wellen an den Börsen rund um den Globus.



Auf die Stimmung drückte auch die Herabstufung der Bonität einiger US-Banken durch die Ratingagentur Moody's. Zur Wochenmitte richten die Investoren ihren Blick auf die chinesischen Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise in der Volksrepublik sind im Juli erstmals seit Februar 2021 gesunken. Der Teuerungsrate fiel im abgelaufenen Monat im Jahresvergleich um 0,3 Prozent.



Von Reuters befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet. Bei den Unternehmen gewährte E.ON einen Blick in seine Bücher. Der Energiekonzern hat im ersten Halbjahr seine Investitionen deutlich erhöht und sieht sich nach steigenden Gewinnen weiter auf Wachstumskurs. In den ersten sechs Monaten seien die Investitionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen.