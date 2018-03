Dax: Kursrutsch bei Dow, Nasdaq und S&P – Dax dürfte deutlich nachgeben

Bei den amerikanischen Einzelwerten war die General-Electric-Aktie positiv herausgestochen. Unter den Händlern hatte am Morgen das Gerücht die Runde gemacht, dass Warren Buffett an einer Beteiligung interessiert sei. In Tokio rauschte der Nikkei-Index am Mittwoch um rund zwei Prozent nach unten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,5 Prozent auf 1692 Punkte.