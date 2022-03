Dax-Pensionen Die positive Seite der Zinswende

Das ist erstaunlich, liegt aber am allgemein steigenden Zinsniveau. Der maßgebliche Rechnungszins zog von 0,8 auf 1,2 Prozent an. Was nach einer überschaubaren Entwicklung klingt, hat gigantische Auswirkungen: Der Rechnungszins beeinflusse die Pensionsverpflichtungen weitaus stärker als andere Faktoren, sagt Studien-Co-Autorin Hanne Borst.