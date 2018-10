Dax rutscht unter 12.000 Punkte Wirecard-Aktien brechen um 12 Prozent ein

Am US-Anleihenmarkt war die Rendite zehnjähriger Staatspapiere zuletzt auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen. Bei steigenden Renditen am Anleihemarkt können Aktien als risikoreicheres Investment an Attraktivität verlieren. Zudem können höhere Refinanzierungskosten auf Unternehmen zukommen. Ähnlich schwach zeigten sich die Leitbörsen in Paris und London. In den USA sank der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um 0,6 Prozent. Die technologielastige Nasdaq-Börse zeigte sich mit 1,2 Prozent im Minus.

Schlechte Nachrichten gab es zudem von der deutschen Konjunktur: Die Industrieproduktion sank im August den dritten Monat in Folge.

Der Finanzsektor blieb insgesamt unter Druck, was Händler vor allem auch auf Unsicherheit bei Italien zurückführten, deren Anleihen viele im Depot haben. Der EuroStoxx50 verlor rund ein Prozent. Im EuroStoxx50 zählte die italienische Intesa SanPaolo mit Kursverlusten von 1,6 und rund drei Prozent zu den Schlusslichtern.