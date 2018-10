Dax rutscht unter 12.000 Punkte Wirecard-Aktien brechen um mehr als 14 Prozent ein

Steigende Zinsen am US-Anleihemarkt und die Ungewissheit um den Staatshaushalt Italiens haben am Montag den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax fiel unter die Marke von 12.000 Zählern. Vor allem deutsche Technologiewerte sind am Montag bei den Anlegern in Ungnade gefallen. „Die Investoren sind einfach verunsichert und machen lieber Kasse“, sagte ein Händler. Weit abgeschlagen am Ende des Dax fanden sich die Aktien von Wirecard wieder. Die Papiere des Index-Neulings beschleunigten am Nachmittag ihre Talfahrt und stürzten um 14,3 Prozent auf ein Acht-Wochen-Tief von 162 Euro ab. Damit schmolz das bisherige Jahresplus auf „nur noch“ etwa 75 Prozent. Ebenfalls zu den Schlusslichtern im Dax zählten Infineon. Die Papiere des Chipherstellers fielen um 2,6 Prozent.