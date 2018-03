Dax-Sentiment: So reagieren die Anleger auf die Schwankungen an den Märkten

DüsseldorfMit einem Plus von nur 0,3 Prozent beim Dax war die vergangene Handelswoche auf den ersten Blick eher unspektakulär. Doch es gab große Schwankungen an den jeweiligen Handelstagen – am vergangenen Dienstag betrug die Differenz zwischen Tageshoch und -tief zum Beispiel mehr als 200 Punkte.