Dax startet im Minus HeidelbergCement und SAP tauchen ab

Der Dax hat sich am Donnerstag in der ersten Handelsstunde ins Plus vorgearbeitet. Zuletzt stand der deutsche Leitindex 0,49 Prozent höher bei 11 772,50 Punkten. Hohen Kursabschlägen bei den Aktien von HeidelbergCement und SAP standen kräftige Gewinne bei Linde gegenüber.