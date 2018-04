Dax-Umfrage: Anleger sind auf einen Kursrutsch gut vorbereitet

Aktien nachkaufen will in den kommenden zwei Wochen gut jeder vierte Anleger (26 Prozent, plus drei Prozentpunkte). 15 Prozent (plus ein Prozentpunkt) wollen ihre Positionen jedoch verkleinern. Damit ist das Lager derer, die mit ihren Transaktionen vorerst abwarten wollen, um fünf Prozentpunkte auf 59 Prozent geschrumpft. Anleger zeigen sich also handlungsbereit, lautet die Schlussfolgerung aus dem Abstimmungsverhalten.