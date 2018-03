Dax-Umfrage: Anleger wollen Aktien verkaufen – das dürfte sich als Fehler erweisen

Die aktuellen Ergebnisse der Erhebung im Detail: Nur noch 14 Prozent (minus sieben Prozentpunkte) sehen den Dax derzeit in einem Aufwärtsimpuls, 16 Prozent (minus drei Prozentpunkte) in einem Abwärtsimpuls, hingegen fühlen sich mit 55 Prozent (plus 13 Prozentpunkte) die meisten in einer Seitwärtsbewegung. Das Sentiment ist damit weiterhin neutral.