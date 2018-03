Dax-Umfrage: „Dax-Einbruch hat Anlegern die Laune verdorben“

In den USA zeigt der auf technischen Marktdaten basierende „Angst-und-Gier-Indikator“ des dortigen Marktes mit acht Prozent eine extreme Angst an. „Ich kann mich nicht erinnern, dass je zuvor so extreme Angst angezeigt wurde“, meint der Sentimentexperte. Derweil bleibt die Investitionsquote der institutionellen US-Anleger mit 57 Prozent (plus ein Prozentpunkt) extrem niedrig. „Da wartet eine Menge Anlagekapital darauf, wieder Aktien und Anleihen zu kaufen“, meint Heibel. Das Bulle/Bär Verhältnis der privaten Anleger zeigt mit zwei Prozent ein relativ ausgeglichenes Verhältnis an.