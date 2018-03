Dax-Umfrage: „Die Luft ist vorerst raus“

Die Erwartung an die Börsenentwicklung in drei Monaten bleibt durchwachsen: 26 Prozent der Anleger (minus drei Prozentpunkte) erwarten weiter steigende Kurse, 31 Prozent (plus sechs Prozentpunkte) fürchten fallende Kurse und 28 Prozent (minus drei Prozentpunkte) gehen von einer Seitwärtsbewegung aus. „Damit ist die Erwartung leicht negativ, was bei der grundsätzlich optimistischen Einstellung von Anlegern eher selten der Fall ist“, erläutert Heibel.