Dax-Umfrage: „Konflikt zwischen USA und Iran ist noch nicht ausreichend am Aktienmarkt eingepreist“

Wie gut seine Prognosequalität ist, zeigen unter anderem seine Aussagen nach Auswertung der Umfrage am vergangenen Montag. Daraus schloss er, dass es an der Börse weiter bergauf gehen würde. Die Aktienmarktrally dürfte, so seine Aussage am Montag, in den kommenden Wochen durchaus nochmals Fahrt aufnehmen. „In diesem Jahr könnte sich ‚Sell in may and go away‘ als falsch herausstellen“, sagte er vor einer Woche.