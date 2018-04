Dax-Umfrage: Nur noch jeder Fünfte will in den kommenden Wochen Aktien zukaufen

Auch der der Handelsstreit zwischen Europa und den USA ist zuletzt wieder in den Fokus gerückt: Am Dienstag läuft die Ausnahmeregelung der Zölle für Produkte europäischer Hersteller von Stahl und Aluminium aus. Die Bundesregierung dämpfte indes Hoffnungen auf eine rasche Entspannung in dem Handelsstreit. Zum Wochenstart verringerten Anleger daher sicherheitshalber ihren Bestand an hiesigen Stahltiteln wie Thyssen-Krupp oder Salzgitter.