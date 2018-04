Dax-Umfrage: Profis spekulieren auf steigende Kurse, Privatanleger sind genervt

So wechselhaft wie sich derzeit die Börsenkurse entwickeln, so schnell verändert sich derzeit auch die Stimmungslage der Anleger. Die Details der neuen Erhebung zeigen: Aktuell sehen 15 Prozent (plus neun Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) in der aktuellen Dax-Bewegung einen Aufwärtsimpuls. Mit 42 Prozent (plus acht Prozentpunkte) gehen die meisten von einer Seitwärtsbewegung aus.