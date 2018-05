Dax-Umfrage: Skepsis der Anleger stützt den Aktienmarkt

Wenn man die Stimmung unter Investoren als Kontraindikator wertet, dann dürfte laut Heibel die Aktienmarktrally in den kommenden Wochen durchaus nochmals Fahrt aufnehmen. „In diesem Jahr könnte sich ‚Sell in may and go away‘ als falsch herausstellen“, gibt der Investmentprofi im Hinblick auf die alte Börsenweisheit zu bedenken. Sollte Heibel Recht behalten, würde der Dax bald wieder über seinen Stand von Ende 2017 bei 12. 917 Zählern klettern und so auch im zehnten Jahr der Börsenhausse wieder eine Rendite im grünen Bereich ausweisen.