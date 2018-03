Dax-Umfrage: „Wir sind dem Boden am Aktienmarkt sehr nahe“

Am Wochenende gab es Wahlen in Italien, die einmal mehr eine ungewisse Zukunft in Rom hervorbrachten. Keine Partei oder Koalition hat eine ausreichende Mehrheit erzielt. Für eine Regierungsbildung müssten sich Parteien zusammentun, die dies bislang ausgeschlossen haben. „Daher kann es in einer ersten Reaktion immer Turbulenzen an den Finanzmärkten geben, doch ich rechne nicht mit einer nachhaltigen Panikreaktion“, erläuterte Heibel am Montag noch vor dem Start in den Handel.