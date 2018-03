Der Ausverkauf der Tech-Aktien: Dax und EuroStoxx unter Druck

Besonders hart traf es die Titel vom Chip-Entwickler Dialog. Sie wurden zusätzlich von Spekulationen auf eine eigene Chip-Produktion von Großkunde Apple belastet und brachen um 11,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als dreieinhalb Jahren ein. Apple mache bei seiner Ablösung von Zulieferern schnellere Fortschritte als gedacht, schrieben die Analysten von Bankhaus Lampe in einem Marktkommentar. Es bestehe das Risiko, dass bereits in diesem Jahr die Umsätze von Dialog davon beeinträchtigt würden. Für sinkende Kurse sorgte zudem die Nervosität wegen des Zollstreits zwischen Amerika und China. Einerseits hoffen Anleger auf eine Annäherung. Andererseits gehen sie davon aus, dass die Unsicherheit bezüglich des protektionistischen Kurses der USA erst einmal anhält. Medienberichten zufolge will China die geplante Liste mit Vergeltungszöllen auf US-Importe in Kürze veröffentlichen. "Die Märkte sind ohnehin etwas angeschlagen, da sorgt jeder lauernde Zweifel dafür, dass Händler das Risiko scheuen", erläuterte Börsianer Markus Huber vom Handelshaus City of London Markets. Für Zurückhaltung bei Aktienengagements sorgten auch das nahende Quartalsende sowie die bevorstehenden Osterfeiertage.