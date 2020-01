Dax-Unternehmen Niedrigzins treibt Pensions-Verpflichtungen rapide nach oben

Dennoch sollten sowohl Aktionäre als auch Mitarbeiter mit Betriebsrentenanspruch das Thema beachten. Zum einen müssen die Unternehmen eben aufgrund des Niedrigzins teilweise enorme Summe an Kapital für Pensionäre reservieren oder milliardenschwer ausfinanzieren. Zudem sind die jährlichen Zahlungen bei Traditions-Unternehmen hoch und oft noch auf Jahrzehnte zu leisten. Die Deutsche Telekom etwa hat in ihrer letzten Bilanz für das Jahr 2018 errechnet, dass allein in den Jahren 2019 bis 2023 insgesamt gut 2,2 Milliarden Euro für Pensionen an Cash abfließen dürften. Das Geld fehlt für Investitionen oder eine höhere Dividende beispielsweise. Auch bei den Autobauern im Dax, bei BASF, RWE oder E.On spielt das Thema eine große Rolle. Ein vergleichsweise immer noch junges Hightech-Unternehmen wie SAP dagegen schiebt keinen Berg an Pensionsverpflichtungen vor sich her – einen nennenswerten Abfluss an Barmitteln dafür gibt es also nicht.