Dax–Kurs aktuell Leichte Verluste beim Dax

In Erwartung weiter unveränderter Leitzinsen in den USA hat der Dax am Mittwoch Gewinne verbucht. Der deutsche Leitindex beendete den Tag mit einem Plus von 0,76 Prozent auf 14.923,27 Punkte und befindet sich somit wieder auf Kurs in Richtung der 15.000–Punkte–Marke. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Mittwoch um 0,08 Prozent auf 24.059,04 Punkte zu. Europaweit und in den USA zeigten sich die Börsen ebenfalls im Plus.