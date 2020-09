Delisting der Samwers Rocket Internet verabschiedet sich von der Börse

Oliver Samwer sowie die zu Rocket gehörende Global Founders GmbH, die zusammen knapp 50 Prozent der Rocket-Anteile besitzen, wollen an ihren Aktien festhalten, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Den Weg für den Abschied vom Börsenparkett soll eine außerordentliche Hauptversammlung am 24. September freimachen. Da eine einfache Mehrheit hierfür genügt, dürfte der Beschluss dank der Stimmen von Samwer und der Global Founders GmbH eine Formalie sein. Am 24. September will Rocket Internet auch Einblick in den Geschäftsverlauf vom ersten Halbjahr geben. Nach diversen Beteiligungsverkäufen wie HelloFresh und Delivery Hero sind die bekanntesten Überbleibsel im Portfolio der Online-Möbelhändler Home24 sowie die Global Fashion Group.



Mehr zum Thema

Gründende Geschwister sind alles andere als selten. Das in Deutschland bekannteste Beispiel bilden wohl die Brüder Samwer mit ihrer Start-up-Schmiede Rocket Internet. Wer im Team ein Unternehmen gründet, muss sich voll auf die Partner verlassen können. Was liegt da näher, als es mit jemandem zu tun, den man schon sein Leben lang kennt? Lesen Sie hier, was es heißt, mit Geschwistern ein Geschäft aufzuziehen.