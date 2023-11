Delisting Tschüss, Aareal Bank: Rückzug aus dem regulierten Markt

Weil Aktien nach einem Delisting in der Regel nicht mehr so häufig gehandelt werden, sind sie dann meist nicht mehr so liquide wie während ihrer Zeit im regulierten Markt. Das sollten Aktionäre, die an Bord bleiben wollen, im Hinterkopf behalten. „Der Antrag für ein Delisting sowie das Delisting selbst kann zu Kursverlusten sowie zu einer eingeschränkten Liquidität und Kursverfügbarkeit der Aareal Bank-Aktie führen“, heißt es von Atlantic Bidco.