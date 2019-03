 Derivatebörse: Eurex testet ab Juni Tempolimit für Hochfrequenzhändler

In der zunächst sechs Monate laufenden Probephase will die zur Deutschen Börse gehörende Eurex jene Akteure, die im Computerhandel besonders offensiv vorgehen, in eine Art Zwangspause schicken, bevor ihre Orders durchgeführt werden. Die Zwangspause an der Eurex soll mit einer Millisekunde (0,001 Sekunden) kürzer sein als ein Wimpernschlag.