Deutsche-Bank-Tochter: Börsengang von DWS soll bis zu 1,8 Milliarden Euro bringen

FrankfurtDie Deutsche Bank trennt sich von 20 bis maximal 25 Prozent ihrer Anteile an der Fondsgesellschaft DWS. Zwischen 40 und 50 Millionen Aktien sollen zu einem Preis zwischen 30 und 36 Euro angeboten werden, teilte die Bank am Sonntagabend in einer Pflichtmitteilung mit. Bislang waren die meisten von einer Platzierung von rund 25 Prozent ausgegangen.