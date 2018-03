Deutsche Bank-Tochter: Orderbuch für DWS-Börsengang gefüllt

Die Deutsche Bank will DWS-Aktien für 1,2 Milliarden bis 1,8 Milliarden Euro verkaufen, die Preisspanne liegt bei 30 bis 36 Euro. Mit der französischen Investmentfirma Tikehau Capital hatte die DWS am Mittwoch einen zweiten Ankerinvestor nach dem japanischen Lebensversicherer Nippon Life gefunden. Tikehau hat Aktien für 250 Millionen Euro geordert. Je nach Platzierungspreis entspricht dies einer Beteiligung von etwa drei bis vier Prozent an der DWS. Nippon Life beteiligt sich mit fünf Prozent an der DWS. Insgesamt will die Deutsche Bank sich von bis zu 25 Prozent an ihrer profitabelsten Sparte trennen