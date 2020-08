Deutsche Börse ändert Regeln Wirecard fliegt aus dem Dax

Nach dem Pleiteskandal um Wirecard gibt es vom 19. August an eine neue Regel für die Zusammensetzung des Dax. Nach den neuen Regeln werden insolvente Unternehmen mit einer Frist von zwei Handelstagen aus dem Dax geschmissen. Die Regeln treten am 19. August in Kraft, werden um 22 Uhr bekanntgegeben und nach Marktschluss am 21. August umgesetzt. Da dies ein Freitag ist, gilt die neue Dax-Zusammensetzung vom 24. August an. Das gab die Deutsche Börse am späten Mittwochabend bekannt. „Vor dem Hintergrund der bestehenden Situation würde diese Regeländerung die Wirecard AG betreffen“, so die Deutsche Börse. Grundlage der Berechnung für den Neuling werde die Rangliste vom 31. Juli sein. Da lag der Aromenhersteller Symrise bei den beiden entscheidenden Kriterien einmal vor, und einmal hinter dem Konkurrenten Delivery Hero. Der Essenslieferant wird öfter gehandelt, aber Symrise hat den höheren Börsenwert. Ein offenes Rennen also.