Deutsche Börse Dax 40: Porsche kommt rein – aber die Zukunft bleibt draußen

Allerdings lässt die Deutsche Börse viele Punkte noch offen, etwa wie sie künftig die neue Mindestliquidität definieren will, die eine Voraussetzung für den Aufstieg in den Dax sein soll. Künftig können auch Aktien in den Dax aufsteigen, die wie Airbus zwar an der Deutschen Börse gelistet sind, hauptsächlich aber an anderen Börsen gehandelt werden und dort besonders eifrig. TUI etwa war aus dem Dax geflogen, weil die Aktie vor allem in London gehandelt wurde. Die deutschen Impfstoffhoffnungen Biontech und Curevac allerdings, die bislang nur in den USA gelistet sind und gehandelt werden, wären nicht für die Aufnahme in den Index qualifiziert. Die Transparenz durch Quartalsberichte müssen die Unternehmen bieten, was Gebhardt begrüßt. Dass aber das Kriterium der Mitgliedschaft im Prime Standard aufgegeben wird und auch Unternehmen aus dem Regulierten Markt aufgenommen werden könnten, erschließe sich nicht.