Deutsche Börse: Neuanfang mit mehr Volksnähe

Hauke Stars, die im Vorstand der Deutschen Börse den Börsenhandel verantwortet, nannte in der Bilanzpressekonferenz mehrere Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit. Etwa den Ausbau des Börsengebäudes im Herzen Frankfurts zu einem Zentrum für Besucher nebst einer Lounge, in der frisch an die Börse gegangene Unternehmen ihr Debut feiern können. Zudem gebe es eine digitale Lernplattform, die sich vom Laien bis zum Profi an Nutzer mit ganz unterschiedlichem Wissensstand richte.