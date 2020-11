Deutsche Börse Plötzlich Machtzentrum

Das zeigt wie im Brennglas die Übernahme von ISS, mit einem Kaufpreis von 1,5 Milliarden Euro immerhin die größte Übernahme der Deutschen Börse seit der Finanzkrise. ISS mit seinen mehr als 2000 Mitarbeitern bietet einen Strauß an Produkten an, besonders einflussreich ist die US-Firma in ihrer Rolle als Stimmrechtsberater.



Großinvestoren wie Versicherer und Fondsgesellschaften bezahlen ISS dafür, dass die Amerikaner ihnen sagen, wie sie auf Hauptversammlungen abstimmen sollen. Selbst Profianleger verlieren bei der Vielzahl an börsennotierten Firmen in ihren Depots den Überblick, wo sie wie abstimmen sollten. Zudem bietet ISS Daten an, mit deren Hilfe Investoren abschätzen können, wie nachhaltig ein Unternehmen ist.