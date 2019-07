Deutsche-Börse-Tochter: Leipziger Energiebörse EEX sieht kein Ende des Wachstums

Die Auslandsexpansion will die EEX weiter vorantreiben. „Wir schauen uns gerade den japanischen Strommarkt an“, sagte Reitz. In der ersten Jahreshälfte 2020 wolle das Unternehmen mit einem Clearingangebot für den japanischen Strommarkt starten. Auch nach Übernahmen schaue sich die Energiebörse weiter um. „Es gibt im Moment keine konkreten Namen, die ich nennen kann, aber Akquisitionen waren stets ein Wachstumstreiber für die EEX-Gruppe, und das wird auch so bleiben.“