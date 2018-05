Deutsche Börse: Wiederwahl Fabers ist nur eine Notlösung

Der 68-jährige Joachim Faber ist seit 2012 oberster Kontrolleur bei der Deutschen Börse und soll auf diesem Posten dafür sorgen, dass die Manager im Sinne ihrer Aktionäre handeln. Auf der Hauptversammlung des Unternehmens am Mittwoch stand er nach dem Schreckensjahr 2017 im Zentrum der Kritik. Was den Aktienkurs betrifft, haben sich Fabers Weichenstellungen zwar ausgezahlt. Er holte den mittlerweile zurückgetretenen Chef Carsten Kengeter, um mehr Wind in das vorher ziemlich träge Unternehmen zu bringen. Seit Kengeters Amtsantritt ist der Börsenkurs um 83 Prozent gestiegen, fast doppelt so stark wie der Aktienindex Dax.