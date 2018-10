Deutscher Aktienindex Rasante Talfahrt drückt Dax auf Jahrestief

Aktien als defensiv eingeschätzter Unternehmen aus der Telekom-, der Pharma- oder der Lebensmittelbranche waren dagegen besonders gefragt. Mit einem Plus von 2,7 Prozent setzten sich die Papiere der Deutschen Telekom an die Dax-Spitze, gefolgt von den Papieren des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA, die um 0,9 Prozent stiegen. Im MDax zählten Metro, 1&1 Drillisch und Telefonica Deutschland zu den Gewinnern mit Zuwächsen zwischen 0,3 und 3,1 Prozent. In Phasen von Marktturbulenzen schichten Investoren gern aus riskanten Aktien in als sicherer empfundene Papiere um. Sie gelten als konjunkturresistenter, ihre Erträge als vergleichsweise weniger schwankend und ihre Dividenden als sicherer.