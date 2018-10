Deutscher Leitindex Verluste in den USA und Asien belasten Dax

Verluste an den Aktienmärkten in den USA sind am Donnerstagmorgen über Asien nach Europa übergeschwappt. Einige positive Kursreaktionen nach Zahlenvorlagen hoben in der Dax-Familie ein wenig die Stimmung, sodass die Verluste insgesamt geringer ausfielen als in anderen Weltregionen. Allerdings hat der Dax im bisherigen Jahresverlauf auch schon deutlich stärker nachgegeben als die Leitindizes in den USA und Japan.