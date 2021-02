Devisen Bitcoin-Rally setzt sich fort

Das Zünglein an der Waage für die weitere Entwicklung bei Bitcoin bleibe nach wie vor das Engagement Teslas, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Die Rally hatte erst richtig Fahrt aufgenommen, als Tesla bekanntgab, 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert zu haben. „Der E-Autobauer hat durch diesen Schachzug für Bitcoin und Co. eine Lanze gebrochen“, sagte Emden.